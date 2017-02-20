В Челябинске стартуют уроки ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Администрация Центрального района запускает семинары «Изменение в сфере ЖКХ в 2017 году и актуальные вопросы энергоэффективности многоквартирных домов» для руководителей данной отрасли – они призваны повысить качество предоставления услуг, а также обеспечить профилактику правонарушений в жилищно-коммунальной сфере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый семинар состоится 21 февраля 2017 года. Прокомментировать жилищно-коммунальные нововведения на семинар приглашены эксперты группы компаний «Ланвер», специализирующейся на внедрении профессиональных нормативно-правовых информационных справочниках.

Вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре:

- Какие изменения грядут во взаимодействии с водоснабжающими организациями в 2017 году?

- Как изменится состав платы за содержание и ремонт жилья?

- Когда наконец начнет действовать ГИС ЖКХ?

- Какие шаги можно предпринять уже сейчас, чтобы подготовиться к изменениям в законодательстве о ЖКХ?

- Получить четкое понимание действий по изменениям в законодательстве о ЖКХ с января 2017 года.

- Ознакомиться с новыми требованиями по обслуживанию МКД.

- Разобраться, как обезопасить себя и организацию ЖКХ от штрафов до 250 тыс. рублей.

- Как сэкономить время на поиске информации, получив оперативные разъяснения по возникающим вопросам?

- Актуальные вопросы присвоения класса энергоэффективности многоквартирных домов.

По мнению администрации Центрального района, полученные знания помогут лучше ориентироваться в нормах ЖКХ и грамотно вести хозяйственную деятельность как на предприятиях, так и в жилой недвижимости.