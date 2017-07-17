Власти Троицка просят не закрывать в городе почтамт

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Троицка просят министра связи Челябинской области Александра Козлова повлиять на планы Почты России о ликвидации местного почтамта – южноуральский филиал ФГУП «Почта России» запланировал масштабную реорганизацию с 1 октября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

В том числе реорганизацией запланировано присоединение Троицкого почтамта к Южноуральскому, против чего возражает руководство Троицка, полагая, что нерационально присоединять более крупный филиал к меньшему.

Как говорится в письме на имя министра связи, Троицкий почтамт сегодня обслуживает в общей сложности 137 тыс. человек: 75 тыс. в городе, 25 тыс. – в одноименном районе, 19 тыс. жителей Октябрьского и 18 тыс. Чесменского районов. В зоне ответственности Южноуральского почтамта – 93 тыс. человек: население города – 37 тыс., а также Пластовского и Увельского районов – 56 тыс. человек.

«Администрация города считает, что по итогам реорганизации главный почтамт должен размещаться в большем по численности муниципальном образовании. Кроме того, предлагаемая реорганизация неизбежно повлечет сокращение рабочих мест в Троицке, что недопустимо», – говорится в обращении главы города Александра Виноградова.

В этой связи градоначальник просит министра предложить «Почте России» внести изменения в план реорганизации. Варианта два: осуществить реорганизацию путем присоединения Южноуральского почтамта к Троицкому либо вообще данные учреждения не соединять.