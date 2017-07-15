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Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 13:27

Власти Челябинска снова сказали «нет» фестивалю красок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Организаторы Всероссийского фестиваля красок в Челябинске, информация о проведении которого 30 июля на одном из стадионов в Калининском районе появилась в социальных сетях, до сих пор не получили разрешение от городских властей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Натальи Сурковой, проведение праздника не согласовано, так как было получено лишь «уведомительное письмо, но и оно было подано с нарушением сроков, без указания места и количества участников».

«Мы предложили организаторам подать уведомление, отвечающее требованиям к его оформлению, в том числе приложить документы, гарантирующие обеспечение безопасности участников мероприятия. На данный момент такого документа к нам не поступало», – сказала Суркова.

Она уточнила, что организатором фестиваля, запланированного на 30 июля, выступает та же организация из Санкт-Петербурга, что пыталась провести фестиваль красок в Челябинске 27 и 28 мая. Но владельцы ТРК, на площадке которого было запланировано действие, внезапно расторгли договор аренды, сославшись на недостаточность ресурсов для обеспечения общественного порядка.

До этого момента миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на соответствие российскому законодательству. Там считают, что организаторы фестиваля красок пошли на подлог, убрав из названия слово «Холи» и прибавив к нему статус «Всероссийский». Священнослужители настаивают на том, что под видом светского мероприятия народу предлагают участие в «сатанинском действе, чуждом местным духовным традициям». В надзорном ведомстве вынесли предписание о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, но не стали запрещать проведение фестиваля.

Несмотря на отмену праздника, на площадке собрались около 200-300 человек. Молодые люди, не дождавшись фестиваля, заметив, что полицейский УАЗ заехал в центр толпы, окружили машину и стали кидаться в нее краской. На видео, попавшем в сеть, запечатлено, как подростки кричат в адрес сотрудников МВД нецензурные ругательства, робко пинают кедами по бамперу.

Ранее начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев сообщил, что к административной ответственности было привлечено 35 родителей подростков, устроивших беспорядки. Заместитель прокурора Челябинска Ольга Чубук уточнила, что по результатам доследственной проверки инцидента следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела. В настоящее время проходит дополнительная проверка. Она также добавила, что организаторам очередного фестиваля за проведение несогласованного мероприятия грозит административная ответственность.

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Теги: епархия, религия, православие, праздник холи, фестиваль красок, миссионерский отдел
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