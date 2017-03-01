Власти Челябинска потребуют возмещения ущерба от владельцев парковок на месте газонов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска потребуют возмещения ущерба от владельцев парковок, расположившихся на месте газонов – Управление благоустройства сможет выдавать предписания уже после 7 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской гордумы.

По информации Управления дорожного хозяйства, в городе выявлено около 35 таких парковок. По мнению депутатов, речь может идти примерно о 80 млн рублей ущерба.

В конце 2016 года Законодательным Собранием области внесены изменения в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». После утверждения изменений на заседании Думы 7 марта Управление благоустройства сможет выдавать юрлицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания об устранении нарушений.

Ряд депутатов уверен, что нарушители не просто должны очистить незаконно занимаемое место, но и восстановить газон. Начать планируется с парковки по адресу: Проспект Победы, 384. Здесь раньше были газон и молодые деревья. Удалось добиться закрытия парковки, но насаждения собственник не восстановил, Гордума планирует добиться полного возмещения причиненного ущерба, а это примерно 2 млн рублей.