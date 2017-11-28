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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 12:39

Владельца ресторана в Челябинске оштрафовали за использование чужих песен


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники прокуратуры Челябинской области проверили ресторан на улице Карла Маркса в областной столице, где без соглашения с правообладателями исполнялись музыкальные композиции на армянском языке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

При проверке выяснилось, что владелец заведения «Гранатовый браслет» не заключил с ООО «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (ВОИС) соглашение об использовании чужой музыки. Для публичного проигрывания фонограмм необходимо подписать договор с ВОИС, предусматривающий денежные отчисления авторам. Таких документов у предпринимателя не было.

В отношении бизнесмена было возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода). Постановлением мирового судьи он оштрафован на 10 тыс. рублей. 

Теги: прокуратура, авторские права, новости челябинска, рестораны челябинска
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