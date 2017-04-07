Визовый центр Чехии открывается в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 11 апреля открывается сервисный визовый центр Чешской Республики – теперь южноуральцам не придется ездить в Екатеринбург для подачи документов на получение визы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отметим, что компания VFS Global, открывающая свой офис в Челябинске, является единственной аккредитованной организацией в России, которая обеспечивает российский турпоток в Чехию.

«Визовые центры компании открыты во всех крупных городах страны. Теперь он открывается и в Челябинске. Уверен, что благодаря этому процедура получения чешской визы станет для жителей города и области более удобной и необременительной», – отметил представитель Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге.

Визовый сервисный центр будет располагаться в бизнес-центре «Аркаим Плаза» по адресу: улица Карла Маркса, 38, второй этаж.