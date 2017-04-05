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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 13:20

Ветеран РФЯЦ – ВНИИТФ удостоен знака отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководство РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) и его подразделений, городские власти поздравили главного конструктора по разработке ядерных боеприпасов (с 2002 по 2007 год) Гелия Зеленкина и его супругу с 80-летием и награждением его знаком отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» первой степени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Работу в институте Гелий Дмитриевич начал в 1955 году в отделе проектирования электрических схем специзделий КБ-2. Трудился в должности техника, старшего инженера, начальника группы, начальника конструкторской бригады. Активно участвовал в летных испытаниях многих боеголовок баллистических ракет, переданных на вооружение ВМФ. С 1989 года – он начальник научно-конструкторского проектного отделения по разработке перспективных специзделий и электрических схем. С 1994 года – первый заместитель главного конструктора РФЯЦ – ВНИИТФ, а с 2002 по 2007 год – главный конструктор института по разработке ЯБП.

Поздравляя Гелия Дмитриевича с юбилеем, директор ядерного центра Михаил Железнов отметил, что деятельность Зеленкина как руководителя пришлась на сложный период в жизни института и КБ.

«На плечах таких людей, как Гелий Дмитриевич, институт держался и вышел из тяжелой ситуации, предприятие продолжало работать и сдавало на вооружение новые виды боеприпасов, хотя не хватало всего: людей, материалов, денег. У Гелия Дмитриевича мы учились, как правильно вести себя и выстраивать взаимоотношения с коллегами и партнерами», – отметил Михаил Железнов. Он выразил благодарность, пожелал крепкого здоровья и вручил Гелию Дмитриевичу подарок.

Ветеран поблагодарил за внимание и заботу, пожелал всем успехов и сохранения славных традиций ядерного центра.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ

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Теги: рфяц-вниитф, новости снежинска
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