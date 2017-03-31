Весенний призыв стартует в России 1 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России с 1 апреля стартует призывная кампания – всего по стране планируется отправить на срочную службу более 140 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Президент Владимир Путин подписал указ о «О призыве в апреле-июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2017 года. Отправятся на военную службу 142 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Также указ постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям приказано обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.