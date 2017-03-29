Верховный суд отказал в пересмотре приговора озерскому извращенцу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор 27-летнему жителю Озерска (ЗАТО, Челябинская область) Дмитрию Бояринцеву, который шантажом выманил непристойные фото у девочки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В декабре 2016 года Бояринцев был приговорен к 18 годам колонии особого режима и принудительному лечению у психиатра.

Мужчина, находясь в колонии № 6 за совершении аналогичного преступления, в августе 2015 года вышел в интернет, создал аккаунт в социальной сети под ником «Димарик Большой» и вступил в переписку с 11-летней девочкой, проживающей в Омске. Позже он потребовал от ребенка сделать непристойные фото и выслать ему, угрожая распространением в интернете данной переписки, порочащей ее честь и достоинство. Потерпевшая выполнила требования извращенца.

Челябинский областной суд признал Бояринцева виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней. Приговор был обжалован в Верховный суд, но судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.