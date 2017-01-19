Верховный суд изучил приговор челябинке, заказавшей сватью

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Верховный суд изучил приговор, вынесенный челябинской пенсионерке, заказавшей убийство своей родственницы, и нанятому ею молодому киллеру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Челябинский областной суд приговорил пенсионерку к 11 годам 6 месяцам колонии общего режима, а молодого киллера к 16 годам «строгача». В качестве дополнительного наказания обоим назначено ограничение свободы. Приговор преступники обжаловали в Верховный суд РФ.

Преступление было совершено в одной из квартир по улице Софьи Ковалевской, куда 66-летняя хозяйка пустила пожить 62-летнюю мать жены своего сына. За три месяца родственницы успели так надоесть друг другу, что гостья решила убить пенсионерку. С ее слов, сватья плохо ходила, много чихала и кашляла, чем действовала ей на нервы. У самой злоумышленницы рука на родственницу не поднялась, тогда она решила нанять для убийства 19-летнего знакомого. Парень согласился на дело за 30 тыс. рублей.

В ночь на 4 декабря исполнитель созвонился с заказчицей, которая встретила его у дома и провела в квартиру. Они вместе выпили, затем парень зашел в комнату к потерпевшей и задушил пенсионерку. Получив предоплату в размере 8 тыс. рублей, он скрылся с места преступления. В квартире находился восьмилетний внук женщин, но мальчик спал в другой комнате и ничего не видел. Сначала пенсионерка заявляла о своей непричастности и неосведомленности, затем указала на исполнителя, а после признала свою вину.

На суде преступники вновь отрицали вину в совершении преступления, в содеянном не раскаялись.

Верховный суд РФ, изучив материалы дела, оставил апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения, а приговор – без изменения.