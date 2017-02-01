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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 17:17

18+ Верховный суд изменил наказание убийцам, закопавшим 2-х друзей из Увелки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Верховный суд ужесточил наказание двум из троих убийц, учинивших расправу над друзьями из Увелки (Челябинская область), которых они закололи отверткой и закопали в лесу, – причиной убийства стал банальный конфликт на дороге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 1 февраля, Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор по делу в отношении Виктора Стратова, Дениса Мартыненко и Артема Смирнова, признанных виновными в убийстве двух друзей из-за дорожной разборки. Первые двое получили прибавку к сроку, опеределенному им Челябинским областным судом (21 год каждому) – им придется отсидеть в колонии строгого режима на месяц дольше. Третьему фигуранту наказание оставили прежним – 18 лет «строгача». Дополнительное наказание каждому – один год и шесть месяцев ограничения свободы.

Напомним, парни из Увелки пропали летом 2015 года, когда подвыпившие поехали кататься на автомобиле Toyota по Южноуральску. На одном из перекрестков их иномарка «подрезала» Ford Mondeo, в котором ехали двое горожан – Виктор Стратов и Денис Мартыненко. Возмущенные мужчины стали преследовать Toyota, а когда приятели остановились во дворе дома по улице Октябрьская, злоумышленники сильно избили их, забрали машину и в ней, лишая возможности убежать, повезли в безлюдное место. Там они решили убить потерпевших.

Пропавших друзей выкопали из одной ямы

К преступлению мужчины привлекли общего знакомого – Артема Смирнова, ему позвонили, попросили взять с собой лопаты и приехать. На месте мужчина согласился помочь товарищам. Вместе они выбрали участок в лесу, в 560 метрах от садового товарищества АИЗ, куда доставили потерпевших. Мужчина нашел у себя в багажнике веревку, которую накинул на шею одного из похищенных друзей и стал душить его. Парень продолжал подавать признаки жизни, поэтому злоумышленники добили его найденной в машине крестовой отверткой. С его другом они расправились аналогичным образом.

Трупы парней сообщники сбросили в заранее выкопанную яму, закидали землей и ветками. Машину потерпевших отогнали на территорию садового участка, облили салон горючим и подожгли.

Расследованием уголовного дела занимался СО по Южноуральску СУ СКР по региону. Сначала были задержаны двое обвиняемых – Стратов и Мартыненко. Один перекладывал вину на товарища, другой говорил, что был слишком пьян, чтобы помнить, что произошло. Пока не появился третий фигурант Артем Смирнов, стражи порядка не могли найти орудий преступления. Веревка и крестовая отвертка хранились как раз у него. Душивший еще живых парней мужчина подробнее, чем его соучастники, рассказал о случившемся. По делу было проведено более десятка экспертиз. Следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски родственников убитых, взыскав с осужденных 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а со Стратова – еще 263 тыс. рублей за сожженный автомобиль. Всего жены убитых друзей просили 23 млн рублей в качестве компенсации.

Ольга Плеханова

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Теги: двойное убийство, два трупа, новости увелки
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