Верховный суд РФ встал на сторону молодых семей в споре с правительством Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Верховный суд России признал незаконными отдельные положения подпрограммы Челябинской области «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Напомним, речь идет о норме, согласно которой приобретаемое жилое помещение или строительство дома должно находиться или осуществляться на территории муниципалитета, где молодая семья поставлена на учет. Тем самым вводилось дополнительное, не предусмотренное федеральным законодательством, ограничение на свободу передвижения.

Прокурор Челябинской области опротестовал положения подпрограммы (госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением регионального правительства в октябре 2013).

Сначала позицию надзорного ведомства поддержал Челябинский областной суд, а теперь и Верховный суд страны, который подтвердил обоснованность требований прокуратуры. Незаконные положения регионального нормативного акта применению не подлежат, уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.