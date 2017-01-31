«Венской кофейне» запретили размещать террасу в историческом здании Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске «Венской кофейне» запретили размещать зал летнего кафе в историческом здании – выяснилось, что помещение по проспекту Ленина, 63 является частью объекта культурного наследия «Городок чекистов», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Проверка показала, что летний зал кафе включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории областного центра. При этом решением Центрального райсуда ИП запрещено использовать общее имущество собственников дома без их согласия при эксплуатации наружной системы вентиляции и кондиционирования, монтаже и эксплуатации павильона летнего кафе.

Между тем, проектная документация размещения летнего зала кафе, в нарушение положений федерального закона, не содержит разделов по сохранению выявленного объекта культурного наследия и не согласовывалась с органом по охране объектов культурного наследия, ее историко-культурная экспертиза не проводилась.

Кроме того, бизнесмен изменил внешний облик объекта культурного наследия, возведя со стороны лицевого фасада здания летний зал «Венской кофейни». «Временное строение располагается вплотную к лицевому фасаду здания со стороны проспекта Ленина, что препятствует визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Поэтому прокурор через суд потребовал признать недействующим постановление администрации о включении летнего зала кафе «Венская кофейня» в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального района Челябинска. Решением суда требования прокурора удовлетворены.