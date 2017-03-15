Варганист из Челябинска рассказал, как музыка может избавить от вредных привычек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России набирает популярность такой необычный музыкальный инструмент, как варган. Оказалось, что в Челябинске есть не только мастера, которые создают эти инструменты, но и профессиональные исполнители, готовые научить игре всех желающих. Варганист Максим Тамонов рассказал Агентству новостей «Доступ», как варган помогает избавиться от вредных привычек и меняет жизнь людей.

ПЕРВЫЙ ЗВУК

- Как Вы познакомились с варганом?

- Впервые я услышал варган, будучи ребенком, в новостной передаче, посвященной музыке народов российского севера. Тогда я еще не знал, что это такое, но звучание меня просто сразило. Около восьми лет назад на вечеринке я попробовал играть на варгане своего друга и к собственному удивлению издал свой первый звук. За неделю я научился азам и удивился легкости игры на этом инструменте.

- И чем Вам понравилась игра на варгане?

- Сама возможность издавать звуки, из которых можно «собирать музыку, не имея специального музыкального образования, меня очень увлекла. Ведь всю жизнь я хотел заниматься музыкой, однако больше времени уходило на занятия в художественной школе и учебу.

ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

- Как Вы поняли, что готовы и достойны учить этому других?

- Мне довелось побывать на конкурсе варгана в Башкирии, где я получил спецприз за мастерство сольного исполнения. После этого я подумал, что было бы хорошо нести эти знания людям.

Ранее я посещал различные музыкальные фестивали, где люди преподавали игру на варгане, но меня не устраивала их методика. Я понимал, что могу делать это лучше и интереснее.

- Как происходит Ваше обучение?

- Школа варгана включает три ступени – начинающие, продолжающие и продвинутые. Все начинается с бесплатного мастер-класса, на котором люди могут понять, а нужно им это вообще. Также есть индивидуальные занятия, обучение через интернет.

- Чем отличается Ваша система обучения игре на варгане?

- Я подаю знания очень структурированно, по ступеням. Использую телесно ориентированный подход, когда человек больше слушает свои ощущения во время игры, чем то, что у него получается. Когда тело разработано для игры, я начинаю учить созданию композиций. Хочу отметить, что моя методика не привязана к какой-либо национальной традиции – башкирской, якутской или алтайской. Я стараюсь собрать и выдать лучшее.

- Все ли могут научиться игре на варгане?

- Этот инструмент доступен любому. Плохих учеников здесь быть не может. Хуже, когда человек заблуждается и думает, что никогда не сможет научиться либо уже все умеет.

НАПРИМЕР, ВЫ ПОПАЛИ НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ ВМЕСТЕ С ВАРГАНОМ

- Каков принцип работы варгана?

- Варган имеет подвижный язычок и статичный корпус, который мы прижимаем к зубам. Без человека варган практически не звучит. Ротовая полость выступает резонатором, а участвуют в создании звука язык, горло, губы, дыхание.

- Игра на варгане – это больше импровизация или заготовленная композиция?

- На варгане можно играть заготовленную композицию прямо по нотам, однако это достигается не с первого урока. Даже виртуозы не всегда специализируются на мелодической игре. Более того, заготовленная мелодия будет звучать каждый раз по-новому.

- В чем преимущество варгана относительно других инструментов?

- Варган – очень доступный инструмент. Например, гитару не потащишь с собой на край света, а варган – без проблем. Также человек может научиться играть самостоятельно. Например, вы попали на необитаемый остров вместе с варганом и у вас полно времени. Ведь у меня так и было – было полно времени в студенческом общежитии.

ВАРГАННАЯ МАГИЯ

- Можно ли назвать этот инструмент медитативным или, может, магическим?

- Медитативным его назвать можно, потому что сам процесс игры на варгане сродни медитации. Задействовано дыхание и все тело, ты погружен в процесс.

Думаю, магия представляет собой изменение мира вокруг, а играя, ты приносишь в мир музыку, и твоя жизнь начинает меняться. Моя жизнь изменилась – это варганная магия. Ведь я бы мог пойти по пути системы – запереться в офисе и работать дизайнером, верстать скучные визитки. Вместо этого я раскрылся как музыкант.

Кроме того, варган помогает избавиться от вредных привычек – курильщику тяжело играть на варгане, потому что нужен большой потенциал легких. Если ты пьяный, вообще ничего не выйдет – требуется тонкая моторика.

- Можно ли связать варган с шаманизмом?

- Для человека, далекого от этой культуры, вся сибирская экзотика в виде варгана, горлового пения и шаманов – одно и то же. Если углубиться в историю, то становится ясно – варган является вполне светским инструментом, на котором играли на свадьбах, а вовсе не шаманы, а горловое пение придумали пастухи.

ЛЮДЯМ ПРИЕЛАСЬ МУЗЫКА, КОТОРОЙ НАС КОРМЯТ МАСС-МЕДИА

- Почему сейчас варган приобретает популярность?

- Мне кажется, людям приелась музыка, которой нас кормят масс-медиа и популярная эстрада. Сознание людей трансформируется, они тянутся к музыке. Им хочется развиваться, причем в разном возрасте – учиться приходят как студенты, находящиеся на этапе становления, так и зрелые личности, которые желают самовыражаться через музыку.

- Насколько развито варганное движение в РФ и за рубежом?

- Активные варганные движения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Уфе. Также я общаюсь с иностранными коллегами – есть знакомый музыкант из Франции. В Венгрии живет русскоязычный варганист-мультиинструменталист, который очень любит варганы именно уральских мастеров.

НА ЗВУЧАНИЕ ВЛИЯЕТ ВОВСЕ НЕ МАТЕРИАЛ, А НАСТРОЙКА И МАСТЕРСТВО ИСПОЛНИТЕЛЯ

- Какие материалы используют для создания варганов?

- Варганы практически всегда делают из металла – есть кованые, литые, также используется лазерная резка. Наиболее традиционный – сделанный из загнутого металлического прута. На звучание, как правило, влияет вовсе не материал, а настройка и мастерство исполнителя.

- Каковы цены на варганы?

- Самый простой сувенирный варган стоит 500 рублей – это массовое производство; ручная работа обойдется уже в 2-3 тыс. рублей, стоимость кованых инструментов может доходить до 10 тыс. рублей. Насколько я знаю, в Якутии варган, который играл несколько тональностей, продали за 30 тыс. долларов.

- Вы делаете обзоры варганов. Как к этому пришли?

- Меня часто спрашивали, какой варган лучше выбрать, чем они отличаются и прочее. Однажды я понял, что довольно хорошо могу это объяснить и, чтобы не повторяться, стал записывать обзоры. Их смотрят, в том числе, мастера, которые, насколько мне известно, потом даже вносят коррективы в свои инструменты.

- Вы выступаете в музыкальном коллективе?

- Есть коллектив Psyberya. Название состоит из двух слов psy – душа и Syberya – Сибирь. Мы играем на варгане, диджериду, используем горловое пение. Мы берем за основу ритмы современной электронной музыки, которую слушает народ: драм-энд-бэйз, брейкбит, транс. Однако используем традиционные музыкальные инструменты. Наш стиль можно определить, как традиционная танцевальная музыка.

Сергей Боровинских,

фото со станицы Максима Тамонова в соцсети