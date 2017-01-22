В воскресенье на Южном Урале ожидаются метели и сильный ветер

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 22 января, на Южном Урале ожидаются метели и сильный ветер – кроме того, синоптики прогнозируют в Челябинской области осадки в виде снега и изморозь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Днем в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами будет идти небольшой снег, в горах − умеренный, также возможны слабые метели и изморозь. «Температура воздуха в дневные часы -8-13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с», − говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

В южноуральской столице в этот день также будет идти небольшой снег. Температура воздуха утром -12-13 градусов, днем -10-12 градусов, ночью -14-15 градусов. Ветер юго-западный 3,2 м/с.