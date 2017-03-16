В центре Челябинска закрыли казино

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В центре Челябинска прикрыли казино – в подпольном «гнезде азарта» обнаружены все традиционные атрибуты: столы для покера, фишки, рулетка и автоматы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

«В ходе мероприятий, направленных на выявление мест возможной организации игорной деятельности был установлен факт проведениях азартных игр. Сотрудниками полиции изъяты пять игровых столов, одна рулетка, 30 игровых аппаратов, более 10 тыс. фишек различных номиналов, 10 тыс. рублей, а также свыше 2 тыс. долларов», – рассказали в полиции.

Все оборудование направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Известно, что казино работало на Энгельса 107 (в здании, где ранее размещался ресторан «Ермак»).

Напомним, с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена. Граждан, которым известны места, где осуществляется незаконная игорная деятельность просят сообщить по телефону 02.