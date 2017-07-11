В центре Челябинска скейтеры и роллеры покажут экстремальные трюки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 12 июля, челябинские скейтеры и роллеры соберутся на набережной реки Миасс, чтобы показать любителям экстрима зрелищные трюки – состязания Fan Contest Bananboardshop-2017, которые организовывает МБУ «Спортивный город», пройдут в скейт-парке в семь часов вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

В программе – следующие направления: BMX, Skate, Scooter, Aggressive inline, Longboard. Участники сначала пройдут раскатку, затем посостязаются в различных стилях и направлениях катания и, конечно, продемонстрируют самые лучшие трюки, за которые получат денежные вознаграждения и ценные призы.

«Уже во второй раз в этом сезоне мы организуем для ребят соревнования по экстремальным видам спорта. Как и обещали спортсменам-экстремалам, поддерживаем их инициативы, выстраиваем плодотворную работу, знакомимся с их субкультурой. Для нас это важно, потому что одна из основных задач у МБУ "Спортивный город" – работа с населением, развитие дворового и уличного спорта», – комментирует директор организации Эркин Маматов.

Зрителям обещают развлекательную программу на весь вечер. Отметим, что мероприятие поддерживает Управление по делам молодежи администрации Челябинска.

Фото пресс-службы МБУ «Спортивный город»