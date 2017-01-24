В центре Челябинска переименуют улицы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На исторических зданиях Челябинска появятся новые адресные таблички с двойным названием улиц – с инициативой выступили местные краеведы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первые адресные короба смонтировали на улицах Кирова, Труда и Карла Маркса в конце декабря 2016 года. Сейчас подготовлены еще двенадцать форм, которые в ближайшее время появятся на домах по улицам Елькина, Цвиллинга и Кирова.

В управлении благоустройства Челябинска отмечают, что форма табличек является универсальной и подходит под любой адрес. Путем нанесения на нее цветной пленки можно легко заменить изображение, если оно пришло в негодность.