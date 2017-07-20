В центре Челябинска обнаружили фекальный сток в реку Миасс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска обнаружили слив канализации в реку Миасс в районе ТК «Набережный» – факт подтвердили специалисты областной экологической приемной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«К нам не раз обращались жители Калининского и Центрального районов. Они говорили, что в районе ТК "Набережный" находится фекальный слив и чувствуется резкий характерный запах. Мы проверили – сток выглядит, как ливневая канализация. Однако, в зимнее время и в периоды отсутствия дождей из так называемой "ливневки" не может происходить никаких сбросов. Скорее всего, это фекальные стоки», – говорит директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Зафиксированные факты будут направлены в региональное министерство экологии для поиска виновников и привлечения к ответственности.