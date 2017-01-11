В центре Челябинска лошадь бросилась под троллейбус

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лошадь сбросила наездника, выбежала на проезжую часть и чуть не погибла под колесами троллейбуса – инцидент произошел в минувший вторник, 10 января, возле Театральной площади Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидца.

На ролике видно, что по обочине проезжей части мирно шествовала процессия из двух лошадей и жеребенка. Неожиданно одно из животных скинуло всадника и бросилось на дорогу, едва не спровоцировав ДТП с троллейбусом и легковушкой. Как ловили скакуна – неизвестно.

Видео Альберта Шаяхмитова