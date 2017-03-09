В пятницу в Челябинской драме покажут премьеру спектакля «Убийца»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 10 марта, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова представит премьеру спектакля «Убийца»; в основе постановки – пьеса молодого российского драматурга Александра Молчанова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Пьеса вышла в свет в 2009 году, была поставлена более чем в 30 городах России и Европы, имеет множество литературных премий. Челябинские театралы представили ее публике еще в 2011 году на читках в центре современной драматургии, год спустя спектакль появился в репертуаре озерского театра «Наш дом».

В Челябинской драме за постановку взялся молодой московский режиссер Данил Чащин. По его словам, он мечтал поставить «Убийцу», еще учась в академии, но тогда ему не удалось найти подходящее пространство.

«Этим спектаклем мы хотим расширить зрительскую аудиторию драмтеатра. Привести в зрительный больше представителей молодого поколения, которые считают театр "папиным и маминым искусством". Можно сказать, что наш спектакль не для людей, которые любят театр, а для людей, которые пока не знают, что такое театр. Но они обязательно его полюбят и увлекутся им», – комментирует режиссер.

Сюжет пьесы рассчитан на молодежную аудиторию. Некий студент проигрался в карты. Заплатить ему нечем, поэтому по приказу кредитора он отправляется на поиски другого такого же должника. Он должен получить долг с товарища по несчастью или убить его. Присматривать за бедным студентом шулер отправляет свою подружку.

Несмотря на название, это сверхактуальная история о современных молодых людях, пробирающихся сквозь жестокую реальность в поиске себя, других и любви, говорят критики.