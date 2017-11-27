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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 16:03

В новогодние каникулы южноуральцам покажут 240 спектаклей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новогодние мероприятия стартуют в регионе 20 декабря – о подготовке к проведению новогодней кампании 2018 года заместитель главы региона Вадим Евдокимов доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Министерство культуры Челябинской области совместно с театрами начинает подготовку к праздничным мероприятиям, которые начнутся 20 декабря 2017 года и продлятся до 10 января 2018.

«В это время планируется показать более 240 представлений и спектаклей. В театрах пройдут премьеры. Детей порадуют новыми постановками и сказками. В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки покажут спектакль "Щелкунчик"», – отметил Евдокимов, добавив, что средняя цена на билеты составит 200 рублей.

Теги: челябинская область, новый год
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