В новогодние каникулы южноуральцам покажут 240 спектаклей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новогодние мероприятия стартуют в регионе 20 декабря – о подготовке к проведению новогодней кампании 2018 года заместитель главы региона Вадим Евдокимов доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Министерство культуры Челябинской области совместно с театрами начинает подготовку к праздничным мероприятиям, которые начнутся 20 декабря 2017 года и продлятся до 10 января 2018.

«В это время планируется показать более 240 представлений и спектаклей. В театрах пройдут премьеры. Детей порадуют новыми постановками и сказками. В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки покажут спектакль "Щелкунчик"», – отметил Евдокимов, добавив, что средняя цена на билеты составит 200 рублей.