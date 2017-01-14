В нацпарке «Таганай» замечена редкая для зимы птица

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) замечена редкая для зимы птица – нетипичного обитателя – черного дрозда – в холодное время года видели у одной из кормушек, установленных возле Центральной усадьбы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

В птичью «столовую» черный дрозд не садился, предпочитая подбирать семечки, которые уронили в снег постоянные посетители – синицы. «Черный дрозд зимой на Таганае – небольшая аномалия, обычно эти птицы предпочитают откочевать в более теплые районы – Центральную Россию, Подмосковье. Неясно, что побудило дрозда остаться у нас. Мы можем предположить, что одной из причин стала неплохая кормовая база. На Таганае в этом году небывалый урожай рябины», − пояснила сотрудник научного отдела нацпарка Марина Середа.

Оставшийся зимовать на «родине» черный дрозд – самец-одиночка с ярким клювом и черным окрасом. Пары эти птицы образуют весной. В теплое время года черных дроздов можно встретить на Таганае, хотя и не так часто, как их «родственников» − дроздов-рябинников.

В национальном парке «Таганай» обитают 185 видов птиц. Примерно треть из них – зимующие. Среди них: свиристель, чечетка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы, щегол. Зимой, во время кочевок, встречаются птицы тундры: белая сова, пуночка, снегирь, клест-еловик, кедровка.