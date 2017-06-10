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Агентство новостей Доступ 1 10 июня 2017 года, 14:43

В мужском монастыре Челябинска будут обучать звонарному делу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Богоявленском мужском монастыре Челябинска, который Священный Синод РПЦ учредил 4 мая 2017 года, будет создана собственная иконописная мастерская, также здесь бесплатно будут обучать всех желающих уставной богослужебной грамоте и звонарному делу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что монашеская община, существующая несколько лет при храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на берегу озера Смолино, получила благословение Синода и официальный статус. Настоятелем мужской обители избран игумен Афанасий (Фархудинов), уроженец Белорецка, выпускник факультета филологии Башкирского государственного университета.

По словам настоятеля, пока у монастыря нет своих помещений. В будущем будет построен братский корпус и отдельный храм, где монахи смогут служить круглосуточно.

За образец монастырского устава решено взять устав монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме под Екатеринбургом.

«Для наших земляков этот устав будет более приемлем, нежели практики, сложившиеся на Афоне или в Палестине», – цитирует пресс-служба епархии слова игумена Афанасия.

Отмечается, что каждый четверг в пять вечера монахи проводят огласительные беседы – знакомят с основами православной веры людей, готовящихся принять святое крещение. «В ближайшее время будет создана собственная иконописная мастерская. Кроме того, монастырский уставщик будет обучать всех желающих уставной богослужебной грамоте. Также в обители будут обучать звонарному делу», – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется организовать на территории монастыря бесплатные консультации педиатра и терапевта.

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Теги: рпц, новости челябинска, челябинская епархия, мужской монастырь
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