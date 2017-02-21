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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 18:39

В музее Еманжелинска открылась театральная выставка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В музее Еманжелинска (Челябинская область) открылась театральная выставка – презентация прошла живо и ярко: была сыграна сцена из спектакля «Женитьба» Николая Гоголя и исполнены произведения местных писателей.

Казалось бы, что связывает с театром небольшой шахтерский городок? Но в Еманжелинске родились и бывали известные актеры и музыканты: Николай Мерзликин, Александр Ведерников, Фридрих Липс, Виниамин Меньшенин, Ольга Лысак и другие – все они запечатлены на выставочных фотографиях.

Городскому любительскому театру, который исполнил сцену из «Женитьбы», более полувека. В конце шестидесятых коллектив распался, а сейчас возрождается благодаря уроженке Еманжелинска, а ныне москвичке, актрисе и режиссеру Ольге Лысак и Лидии Грозницких – руководителю театрального коллектива «Ретро» местного Дворца культуры имени Пушкина. Последняя, кстати, уверена, что самодеятельный коллектив уже заслуживает звания труппы. И действительно: следя за игрой актеров, неизменно подпадаешь под их обаяние, постепенно начинаешь вслушиваться в голоса, интонации, реагировать на взаимоотношения героев, смеяться и, наконец, горячо и благодарно аплодировать.

Артисты «Ретро» подкупают искренностью, режиссер научила их слышать и слушать друг друга, создавая отличный ансамбль. Важно, что актеры не форсируют звук, говорят естественными голосами. Костюмы героинь – настоящий лубок, будто списанный с картин Бориса Кустодиева: яркая купеческая Русь… Отдельное спасибо за то, что в век всеподавляющей звукозаписи в спектакле поет женское трио (певчие) и играет муниципальный оркестр русских народных инструментов «Садко».

Мероприятие состоялось также усилиями подвижников культуры –директора музея Светланы Летуновой, настоятеля храма в селе Коелга отца Леонида и известной в городе поэтессы Татьяны Аверкиной, чей яркий рассказ, образная и пламенная речь о родной земле буквально заставили по-иному взглянуть на шахтерский городок. Благодаря ей терриконы закрытых выработок, засаженные лесом, предстали перед зрителем горнолыжными склонами, озеро Сарыкуль – обиталищем для 60 видов птиц. Была в ее рассказе и боль. Боль о шахтерах, не сумевших адаптироваться к изменившимся условиям жизни.

Посетители выставки услышали также несколько легенд о возникновении Еманжелинска – особенно тронула присутствующих красивая легенда о любви юноши Емана и девушки Желин, чьи имена дали название городу.

Светлана Бабаскина.
фото Н. Ряполовой

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Теги: театр, выставка, новости еманжелинска
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