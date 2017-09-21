В микрорайоне Парковый-2 к ноябрю постоят дорогу по поручению Путина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Парковом-2 (микрорайон в Челябинске) по поручению Владимира Путина построят две дороги на улицах Петра Сумина и Петра Столыпина – работы на одной из них уже завершены, вторую должны сдать до 25 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Глава Челябинской области Борис Дубровский поручил закончить работы по строительству дорог до 25 октября и подготовить отчет об исполнении поручения президента.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика, 13 сентября открыта дорога по улице Петра Сумина. Ее протяженность составила 497 метров, а ширина – 9 метров. Дорога оборудована дождевой канализацией и колодцами. Рядом появился тротуар для пешеходов.

«Строительство любого объекта улично-дорожной сети предполагает полное закрытие дорожного движения. Поэтому мероприятия на двух автодорогах привели бы к невозможности проезда в Парковый-2. Чтобы избежать социальной напряженности, совестно с администрацией Челябинска было принято решение о поэтапном строительстве. Сначала решено построить дорогу на улице Сумина, а следом – на Столыпина», – отметил Микулик.

По словам министра, на улице Столыпина завершаются работы по обустройству дождевой канализации, параллельно вынимается грунт. Протяженность дороги составит 758 метров при ширине 16 метров.