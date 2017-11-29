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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 14:46

В кукольном театре покажут «Каменный цветок» по сказу Павла Бажова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 30 ноября, в Челябинском театре кукол имени Вольховского состоится премьера спектакля «Каменный цветок», поставленного по знаменитому сказу уральского писателя Павла Бажова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

«Мы бы хотели познакомить ребят с произведениями нашего земляка, который в сказочной, притчевой форме писал о жизни и быте на Урале, о красоте природы уральской земли. Режиссер и художник спектакля Александр Борок и Елена Хохлович считают, что средства выразительности, которыми обладает театр кукол, как нельзя лучше подходят для того, чтобы воплотить эту идею», – прокомментировала завлит театра Светлана Кондюрина.

Спектакль поставлен в стиле традиционного русского райка, который бродячие артисты ставили на площади. Два актера рассказывают историю при помощи кукол, вырезанных из фанеры, что также соответствует принципу площадного театра.

Сюжет известен: была у Данилы-мастера мечта – создать идеальный, невиданный по своей красоте, цветок из камня. Но сделать это можно только с помощью Хозяйки Медной горы, которая взамен требует отказаться от мира людей и невесты Катеньки.

Режиссер спектакля привнес в авторский текст неожиданную трактовку знакомой истории и вместе с художником наполнил спектакль волшебными превращениями, которые под силу одному кукольному искусству.

Спектакль станет дебютом для трех молодых актрис театра, которые в этом сезоне были приняты в труппу. Все они выпускницы института искусств имени П.И. Чайковского, отделения театра кукол. Педагог по актерскому мастерству – актриса челябинского театра кукол Марианна Тарасова.

Премьера спектакля «Каменный цветок» состоится в четверг, 30 ноября, в 10.30 и 13.00.

Теги: премьера, афиша, новости челябинска, кукольный театр
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