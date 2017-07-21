В горнолыжке на Банном пройдут всероссийские соревнования

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 21 июля, в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» стартуют чемпионат и первенство России по маунтинбайку в дисциплинах DH (скоростной спуск) и 4Х (байкер-кросс), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня и завтра в рамках первенства страны пройдут квалификационные и финальные заезды в дисциплине DH среди юниоров (13-18 лет). В дисциплине скоростной спуск также будут соревноваться женщины (17 и более лет) и мужчины (категория элита) в рамках чемпионата России.

Еще один квалификационный заезд DH (чемпионат России), в котором примут участие женщины и мужчины, пройдет в воскресенье. В этот же день в рамках первенства страны состоится квалификационный заезд юниоров в дисциплине 4X, а также финальные заезды в дисциплине 4Х по группам (чемпионат и первенство России).

Победителям и призерам вручат награды.