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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 10:04

В честь Дня металлурга в Магнитогорске пройдет масштабная велогонка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 22 июля, в Магнитогорске (Челябинская область) пройдет IX велогонка по маршруту от памятника «Первая палатка» (площадь Свердлова) до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро Банное) – традиционные состязания приурочены ко Дню города, Дню металлурга и 85-летию ММК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Протяженность велогонки – 42 километра. Впервые состязания были организованы в 2009 году к 80-летию Магнитогорска. Тогда в них приняли участие всего 178 человек. С каждым годом велопробег становится все популярнее среди спортсменов Челябинской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. В прошлом году на старт вышли 406 велосипедистов. Организаторы полагают, что в нынешнем году этот рекорд будет побит.

Велогонка проходит  среди мужчин и женщин в двух классах – «Спортсмены» и «Любители». В группе «Любители» шесть возрастных категорий мужчин и четыре – женщин. В классе «Спортсмены» соревнования проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин, разделение на возрастные группы отсутствует. Участники, занявшие призовые места, получат дипломы, медали, кубки и памятные подарки.

К участию в соревнованиях допускаются лица от 18 лет и старше, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и полис страхования граждан от несчастных случаев. В целях безопасности участников обязательно наличие на старте и использование на трассе велосипедного шлема.

Заявки на участие в велогонке принимаются до 17.00 пятницы, 21 июля, в управлении физкультуры, спорта и туризма администрации города по адресу: Октябрьская 5/1, 14 кабинет.

Также можно зарегистрироваться непосредственно перед проведением состязаний 22 июля, с 8.00 до 9.30, на площадке у памятника «Первая палатка». Открытие мероприятия – 9.45, старт велогонки – 10.00. Контрольное время на преодоление дистанции – три часа. В 13.30 на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» начнется награждение победителей.

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Теги: ммк, день города, день металлурга, новости магнитогорска, велогонка
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