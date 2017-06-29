Чт, 29.06.2017, 11:13 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 09:37

В челябинский музей привезли более 300 японских зайцев и котов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Исторический музей Южного Урала привезли более 300 зайцев и котов из Страны восходящего солнца – открытие экспозиции запланировано на 30 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Коллекция игрушек принадлежит специалисту по японской культуре Марине Голомидовой – собирательнице всевозможной атрибутики и знатоку восточных обычаев и традиций.

«Для японца заяц – зверь серьезный. Умный, храбрый, рассудительный, обладающий, к тому же, незаурядными магическими навыками. Живет везде, в том числе, на Луне. Лунные зайцы по осени не трын-траву косят, а собирают лунный рис и готовят из него снадобье, дарующее человеку бессмертие. Осенними вечерами, когда урожай уже собран, японцы тоже лепят рисовые колобки – "онигири". В полнолуние их выносят из дому, чтобы поделиться с лунными зайцами угощением и порадоваться успешному завершению года», – рассказывают организаторы «пушистой» экспозиции.

Этот обычай материализуется в десятках экспонатов выставки – изображения лунного зайца можно увидеть на кимоно, на посуде, шторах и обложках книг, даже коробочка для школьного завтрака «бэнто-бокс» выполнена в форме зайца.

Впрочем, судя по количеству хвостатых и усатых на этой выставке, кот в Японии все равно популярнее зайца. Самый «пожилой» экспонат – столетней давности. Это композиция, изображающая мальчиков, играющих в мяч с котом. Идут годы, сменяются правители, но кот всегда занимает свое почетное место в японском доме. И неважно, что прежде кошачьи фигурки были сделаны из хлопковых коробочек и обрезков старого кимоно, а нынче – из высокотехнологичного пластика. Котики-талисманы манэки-нэко по-прежнему приманивают в дом удачу, здоровье и дарят своим хозяевам хорошее настроение.

Посмотреть выставку «Милые пушистики» и побывать на экскурсиях и японских мастер-классах можно будет с 30 июня. Бонусом для всех посетителей, купивших билеты, станет свободный вход на выставку «Путь кисти», которая разместится на втором этаже музея. Здесь будут представлены лучшие образцы японской каллиграфии, искусно нанесенной на свитки и веера, тончайшую рисовую бумагу.

Обе экспозиции продолжат свою работу до конца лета.

Фото пресс-службы Государственного исторического музея Челябинской области

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: выставка, афиша, новости челябинска, исторический музей
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:57
Челябинская тхэквондистка завоевала серебро чемпионата мира
сегодня, 10:50
На Южном Урале уничтожили 2,5 тонны санкционного сыра
сегодня, 10:02
Ректор ЮУрГУ встретится с абитуриентами и их родителями
сегодня, 09:49
Полицейского отправили в колонию за угощение узников СИЗО героином в Челябинске
сегодня, 09:25
ОНФ: челябинские чиновники не знают о существовании разбитых дорог
сегодня, 08:51
ВНИМАНИЕ. На перекрестке в центре Челябинска на 2 недели перекроют движение
вчера, 20:15
Парня отправили в колонию за убийство отчима и его друга под Катав-Ивановском
вчера, 17:40
Пожарные Урала и Поволжья показали мастерство в штурме башни и эстафете
вчера, 16:45
Челябинские «Бесы» получили приз международного фестиваля «У Троицы»
вчера, 16:38
Члены СПЧ: Проект РМК по рекультивации Коркинского разреза – изящное инженерное решение
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость