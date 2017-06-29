В челябинский музей привезли более 300 японских зайцев и котов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Исторический музей Южного Урала привезли более 300 зайцев и котов из Страны восходящего солнца – открытие экспозиции запланировано на 30 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Коллекция игрушек принадлежит специалисту по японской культуре Марине Голомидовой – собирательнице всевозможной атрибутики и знатоку восточных обычаев и традиций.

«Для японца заяц – зверь серьезный. Умный, храбрый, рассудительный, обладающий, к тому же, незаурядными магическими навыками. Живет везде, в том числе, на Луне. Лунные зайцы по осени не трын-траву косят, а собирают лунный рис и готовят из него снадобье, дарующее человеку бессмертие. Осенними вечерами, когда урожай уже собран, японцы тоже лепят рисовые колобки – "онигири". В полнолуние их выносят из дому, чтобы поделиться с лунными зайцами угощением и порадоваться успешному завершению года», – рассказывают организаторы «пушистой» экспозиции.

Этот обычай материализуется в десятках экспонатов выставки – изображения лунного зайца можно увидеть на кимоно, на посуде, шторах и обложках книг, даже коробочка для школьного завтрака «бэнто-бокс» выполнена в форме зайца.

Впрочем, судя по количеству хвостатых и усатых на этой выставке, кот в Японии все равно популярнее зайца. Самый «пожилой» экспонат – столетней давности. Это композиция, изображающая мальчиков, играющих в мяч с котом. Идут годы, сменяются правители, но кот всегда занимает свое почетное место в японском доме. И неважно, что прежде кошачьи фигурки были сделаны из хлопковых коробочек и обрезков старого кимоно, а нынче – из высокотехнологичного пластика. Котики-талисманы манэки-нэко по-прежнему приманивают в дом удачу, здоровье и дарят своим хозяевам хорошее настроение.

Посмотреть выставку «Милые пушистики» и побывать на экскурсиях и японских мастер-классах можно будет с 30 июня. Бонусом для всех посетителей, купивших билеты, станет свободный вход на выставку «Путь кисти», которая разместится на втором этаже музея. Здесь будут представлены лучшие образцы японской каллиграфии, искусно нанесенной на свитки и веера, тончайшую рисовую бумагу.

Обе экспозиции продолжат свою работу до конца лета.

Фото пресс-службы Государственного исторического музея Челябинской области