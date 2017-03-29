В апреле к Земле максимально приблизится гигантская комета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В апреле к Земле максимально приблизится комета под названием Туттля-Джакобини-Кресака – редкое явление увидят и жители России, при ясной погоде небесное тело можно будет наблюдать даже в бинокль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В апреле комета приблизится к Земле на минимальное расстояние: 21,2 млн километров. Еще год назад небесное тело было в 30 раз дальше, пишет «Российская газета».

Наблюдать небесное тело можно будет уже 30 марта ночью. Максимума ее яркость достигнет 13 апреля, когда она выйдет на кратчайшее расстояние от Солнца.

Добавим, что название кометы Туттля-Джакобини-Кресака обусловлено тем, что в разное время ее открыли трое ученых. Первооткрывателем 3 мая 1858 года стал знаменитый астролог Хорос Туттль. В 1907 году небесное тело «переоткрыл» Мишель Джакобини, а в 1951 году – Любор Кресак.