В Заксобрании Челябинской области озаботились проституцией и «ворами в законе»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Заксобрании Челябинской области озаботились проблемами наркомании, проституции и «ворами в законе» – бурная дискуссия разыгралась в среду, 15 февраля, на комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тему поднял региональный парламентарий Валерий Филиппов в ходе обсуждения доклада по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории региона в 2016 году.

Начальник штаба ГУ МВД области Владимир Кабешов отметил, что уровень преступности снизился почти на 9%, причем речь идет и о тяжких преступлениях (в том числе умышленных убийствах), и о мелком воровстве. Он напомнил, что в прошлом году произошла масштабная реорганизация – ФСКН и ФМС Челябинской области перешли в подчинение регионального МВД. Вот на этом моменте Филиппов «завелся»: «А хорошо ли, что так произошло? Количество наркоманов не уменьшается, статистика не улучшается. Наркотики свободно продают через интернет, соцсети. В Южноуральске мне показали машину, где можно купить наркотики… Так, может быть, в аптеках начнем легально их продавать?» – сыронизировал депутат.

Председатель комитета Анатолий Брагин возразил, что проблема наркомании – комплексная и, скорее, социальная, чем криминальная. «В целом по Челябинской области криминальная обстановка контролируется, и я считаю, что она соответствует социальному уровню Челябинской области», – подчеркнул Брагин и уже хотел перейти к следующему вопросу, но Валерий Филиппов, видимо, вошел во вкус.

«Так, может быть, будут поступать какие-то законодательные инициативы. Или оставим все как есть? Закроем глаза на "воров в законе", которые понаехали к нам из республик бывшего Союза. Давайте проституцию тоже легализуем – откроем официально публичный дом», – говорит парламентарий.

В ответ депутату предложили самому выйти с законодательной инициативой, а пока с проблемой будут бороться теми методами, которые сегодня имеются в распоряжении правоохранителей.