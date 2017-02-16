В ЮУрГУ стартует ежегодный конкурс грантов для студентов и молодых ученых
ЮУрГУ и АО «Промышленная группа «Метран» объявили ежегодный конкурс грантов для студентов и молодых ученых – его участниками могут стать студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также первого и второго курсов магистратуры, аспиранты и молодые ученые до 35 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Победители получат грант на развитие проекта и возможность стать руководителями проектных команд-участников системы «Наставничество». Их цель – решать задачи АО «ПГ «Метран», получая всестороннюю поддержку наставников со стороны компании.
Направления конкурса:
- аддитивные технологии (3D-печать);
- бесконтактное/малоконтактное измерение давления, температур и расхода;
- технологии для применения в низких температурах (ниже –50С);
- обработка больших массивов данных в измерительных системах;
- наноматериалы в измерительных системах;
- экологичные и пожаробезопасные методы упаковки хрупких приборов;
- мировые тенденции организации складского хозяйства приборостроительных предприятий;
- высокоточные приборы для задания и измерения глубокого вакуума (от 200 до 3000 Па);
- помехоустойчивость измерительных приборов на производстве;
- технологии чистовой мойки механических деталей;
- моделирование распространения ультразвуковых волн в твердых и жидких средах.
Конкурс проводится с 10 февраля по 10 марта 2017. До 4 марта пройдет регистрация участников, до 8 марта комиссия проверит заявки на соответствие формальным требованиям, а 10 марта начнется очный этап.
Заявку отправлять на почту smu.susu@mail.ru с темой «Конкурс Метран».