В ЮУрГУ стартует ежегодный конкурс грантов для студентов и молодых ученых

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ЮУрГУ и АО «Промышленная группа «Метран» объявили ежегодный конкурс грантов для студентов и молодых ученых – его участниками могут стать студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также первого и второго курсов магистратуры, аспиранты и молодые ученые до 35 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Победители получат грант на развитие проекта и возможность стать руководителями проектных команд-участников системы «Наставничество». Их цель – решать задачи АО «ПГ «Метран», получая всестороннюю поддержку наставников со стороны компании.

Направления конкурса:



- аддитивные технологии (3D-печать);

- бесконтактное/малоконтактное измерение давления, температур и расхода;

- технологии для применения в низких температурах (ниже –50С);

- обработка больших массивов данных в измерительных системах;

- наноматериалы в измерительных системах;

- экологичные и пожаробезопасные методы упаковки хрупких приборов;

- мировые тенденции организации складского хозяйства приборостроительных предприятий;

- высокоточные приборы для задания и измерения глубокого вакуума (от 200 до 3000 Па);

- помехоустойчивость измерительных приборов на производстве;

- технологии чистовой мойки механических деталей;

- моделирование распространения ультразвуковых волн в твердых и жидких средах.

Конкурс проводится с 10 февраля по 10 марта 2017. До 4 марта пройдет регистрация участников, до 8 марта комиссия проверит заявки на соответствие формальным требованиям, а 10 марта начнется очный этап.

Заявку отправлять на почту smu.susu@mail.ru с темой «Конкурс Метран».