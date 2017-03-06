В ЮУрГУ стартовала регистрация кадрового резерва
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) начал регистрацию в базе кадрового резерва для научной и инновационной деятельности – заявку можно отправить до 27 марта включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.
На вакантные должности приглашаются как студенты, так и сотрудники вуза технических и гуманитарных специальностей.
Для участников кадрового резерва предусмотрено:
- приглашение на вакантные должности в Управление научной и инновационной деятельности ЮУрГУ;
- приглашение на вакантные должности в малые инновационные предприятия ЮУрГУ;
- приглашение к участию в НИОКР;
- приглашение в команду проектов научного и инновационного блоков Дорожной карты 5-100;
- оперативное информирование об актуальных конкурсах на финансирование научных и инновационных проектов.
Для регистрации в кадровый резерв ЮУрГУ необходимо заполнить краткую форму заявки.