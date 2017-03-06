В ЮУрГУ стартовала регистрация кадрового резерва

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) начал регистрацию в базе кадрового резерва для научной и инновационной деятельности – заявку можно отправить до 27 марта включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

На вакантные должности приглашаются как студенты, так и сотрудники вуза технических и гуманитарных специальностей.

Для участников кадрового резерва предусмотрено:



- приглашение на вакантные должности в Управление научной и инновационной деятельности ЮУрГУ;

- приглашение на вакантные должности в малые инновационные предприятия ЮУрГУ;

- приглашение к участию в НИОКР;

- приглашение в команду проектов научного и инновационного блоков Дорожной карты 5-100;

- оперативное информирование об актуальных конкурсах на финансирование научных и инновационных проектов.

Для регистрации в кадровый резерв ЮУрГУ необходимо заполнить краткую форму заявки.