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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 09:21

В ЮУрГУ пройдут лекции ученого с мировым именем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 24 по 28 ноября в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) пройдет цикл лекций профессора из Университета Центральной Флориды Артема Масунова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В 2016 году профессор приглашен на должность заведующего международной научной лабораторией «Многомасштабного моделирования полифункциональных соединений». Область научных исследований лаборатории связана с разработкой и повышением эффективности оптически активных материалов на основе многомасштабного моделирования свойств, направленного дизайна и модификации молекулярных кристаллических структур с использованием стратегии «Расширенная структурная модель – вещество – улучшенные свойства материала».

24 ноября стартует цикл лекций профессора Артема Масунова, на которые может прийти любой желающий.

Программа лекций:

24.11.2017, пятница:
13.35 – 15.10 − Лекция «Methods of Quantum Chemistry for description of light-matter interactions» (Ауд. 202/1а)

25.11.2017, суббота:
9.45 – 11.20 − Лекция «Nonlinear optical properties of porphyrins and design of the novel bioimaging probe» (Ауд. 202/1а)

27.11.2017, понедельник:
13.35 – 15.10 − Лекция «AMOEBA force field parameters optimized to describe intermolecular interactions of organic iodine containing molecules» (Ауд. 407/1a)

28.11.17, вторник:
11.30 – 13.05 − Лекция «Computational engineering of nanostructured biomaterials» (Ауд. 202/1а).

Теги: юургу, афиша, новости челябинска, лекции
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