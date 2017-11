В ЮУрГУ пройдут лекции ученого с мировым именем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 24 по 28 ноября в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) пройдет цикл лекций профессора из Университета Центральной Флориды Артема Масунова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В 2016 году профессор приглашен на должность заведующего международной научной лабораторией «Многомасштабного моделирования полифункциональных соединений». Область научных исследований лаборатории связана с разработкой и повышением эффективности оптически активных материалов на основе многомасштабного моделирования свойств, направленного дизайна и модификации молекулярных кристаллических структур с использованием стратегии «Расширенная структурная модель – вещество – улучшенные свойства материала».

24 ноября стартует цикл лекций профессора Артема Масунова, на которые может прийти любой желающий.

Программа лекций:



24.11.2017, пятница:

13.35 – 15.10 − Лекция «Methods of Quantum Chemistry for description of light-matter interactions» (Ауд. 202/1а)



25.11.2017, суббота:

9.45 – 11.20 − Лекция «Nonlinear optical properties of porphyrins and design of the novel bioimaging probe» (Ауд. 202/1а)



27.11.2017, понедельник:

13.35 – 15.10 − Лекция «AMOEBA force field parameters optimized to describe intermolecular interactions of organic iodine containing molecules» (Ауд. 407/1a)



28.11.17, вторник:

11.30 – 13.05 − Лекция «Computational engineering of nanostructured biomaterials» (Ауд. 202/1а).