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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 16:34

Более тысячи школьников и студентов стали участниками форума «Коммуникационный лидер-2017» в ЮУрГУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 21 по 26 марта в Южно-Уральском государственном университете прошел международный форум «Коммуникационный лидер-2017» – в мероприятии приняли участие более 1 тыс. школьников и студентов из России, Казахстана, Беларуси и Украины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В рамках форума состоялись фестиваль-конкурс студенческих и школьных СМИ «Планета Медиа», международный конгресс «Связи с общественностью и реклама: теория и практика», научно-практическая конференция молодых ученых «Язык. Культура. Коммуникация» и круглый стол «Литература ХХ-ХХI веков: философия творчества».

Участники мероприятия познакомились с ведущими медиаспециалистами страны, приняли участие в конкурсах по журналистике, рекламе и PR; посетили профессиональные мастер-классы; выступили с докладами на научно-практических конференциях; познакомились с единственной в стране студенческой телерадиокомпанией ЮУрГУ-ТВ, которая вещает 24 часа в сутки и медиаплощадкой мирового уровня – 360-градусным ньюсрумом ЮУрГУ.

«Я думаю, что все, кто пришел в профессию, связанную с общением с людьми, или собирается это сделать в будущем, отлично понимают, что современный коммуникационый лидер должен быть человеком образованным, открытым людям, уметь распознавать общественные запросы и строить коммуникации в обществе. Коммуникационный лидер XXI века – человек, который служит для других проводником в мире информации. Он должен быть вдохновляющим примером для людей», – говорит декан факультета журналистики ЮУрГУ, доктор филологических наук, профессор Людмила Шестеркина.

Отметим, что в организации форума участвовала Европейская Ассоциация журналистского образования (EJTA-Бельгия), в которую с июня 2016 года в качестве институционального члена входит ЮУрГУ наравне с ведущими журналистскими образовательными центрами Европы.

Организацию на форуме представлял ее президент Нико Дрок. Он выступил с докладом о новых компетенциях современного журналиста, провел мастер-класс о будущем мировой журналистики и обмен опытом с преподавателями журфака ЮУрГУ.

Добавим, что в рамках мероприятия Нико Дрок был принят в Почетные профессора журфака ЮУрГУ.

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Теги: юургу, новости челябинска, международный форум, вузы челябинска, сми
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