ВНИМАНИЕ. В Центральном районе Челябинска закрыли движение на выходные

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До 6.00 25 сентября прекращено движение транспорта по улице Свободы на пересечении с улицей Труда – проезд закрыт из-за ремонта трамвайных путей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ограничение движения вводится также в Ленинском районе областной столицы и на Университетской набережной. При укладке дорожного полотна на Копейском шоссе в сторону центра (от Трубников до Рождественского), будет ограничено движение транспорта и закрыт проезд троллейбусов с 09.00 23 сентября до 23.00 25 сентября.

В связи с этим работа троллейбусов изменится: вводится кольцевой маршрут «ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ» и маршрут № 20 «ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – Солнечный берег» в прямом и обратном направлении. Троллейбус № 10 будет следовать по маршруту «Молдавская – ЧТЗ»

Движение ограничат и на улице Университетская Набережная на участке от Молодогвардейцев до 40-летия Победы с 25 сентября по 9 октября. Это связано с прокладкой сетей теплоснабжения.

