Вт, 17.01.2017, 18:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 11:02

Полуфинал проекта «Самый сильный школьник» прошел в Центральном районе Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске продолжается масштабный проект Русской медной компании и федерации «Уралстронг – Силачи Руси» – в минувшую субботу, 14 января, состоялись полуфинальные соревнования по спортивному многоборью среди школ Центрального района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

В проекте «Самый сильный школьник» приняли участие уже более 2,1 тыс. девчонок и мальчишек. Полуфинальные соревнования уже прошли в Калининском и Курчатовском районах Челябинска, а в минувшие выходные настала очередь Центрального района. Ученики десяти школ (№1, 8, 10, 30, 63, 67, 138, 147, 148 и 153) соревновались в прыжках в длину, бросках трехкилограммового мяча, подъеме ног на турнике, а также в гребле на тренажере Concept.

Перед началом полуфинальных состязаний организаторы проекта провели для ребят разминку и инструктаж по технике выполнения упражнений. Позже школьники признались, что даже им – сильнейшим в своих школах – было нелегко, но поддержка родителей, учителей, друзей помогла преодолеть испытания.

По итогам полуфинальных соревнований в Центральном районе в финал проекта «Самый сильный школьник Челябинска» прошли Андрей Абдуллин, Максим Павлов и Марк Микрюков, а также Вера Князева, Марина Полкопина и Полина Большакова. Они встретятся с полуфиналистами других районов Челябинска в финале проекта, который состоится в мае.

В проекте «Самый сильный школьник Челябинска» в общей сложности примут участие порядка 5 тыс. учащихся. Как отметил советник президента Русской медной компании Анатолий Еремин, масштабные соревнования по спортивному многоборью захватили не только самих участников проекта, но и их родителей, и учителей, особенно физкультуры. Челябинским ребятам участие в этом проекте приносит не только спортивный азарт, но и настоящую радость, добавил он.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:16
Анита Цой приглашает челябинцев на свое юбилейное шоу
сегодня, 16:56
Бесплатно попасть в «Артек» могут 317 южноуральцев
сегодня, 16:43
Челябинские синефилы увидят 10 итальянских фильмов на фестивале RIFF
сегодня, 16:20
Старшеклассники Челябинска сразятся за Кубок губернатора
сегодня, 16:06
Под Чебаркулем задержан пьяный водитель автобуса
сегодня, 15:34
ВНИМАНИЕ. Штаб по гриппу рекомендовал выпустить на учебу южноуральских школьников
сегодня, 14:55
ВНИМАНИЕ. Смог усиливается в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Копейске
сегодня, 14:41
Автобусников Челябинска заподозрили в нарушении закона при закупке на 11 млн
сегодня, 13:51
В Магнитогорске изъяли 47 тыс. литров поддельного алкоголя
сегодня, 13:48
18+ Оглашен приговор массажистке, расчленившей своего парня в Челябинске

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость