Полуфинал проекта «Самый сильный школьник» прошел в Центральном районе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске продолжается масштабный проект Русской медной компании и федерации «Уралстронг – Силачи Руси» – в минувшую субботу, 14 января, состоялись полуфинальные соревнования по спортивному многоборью среди школ Центрального района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

В проекте «Самый сильный школьник» приняли участие уже более 2,1 тыс. девчонок и мальчишек. Полуфинальные соревнования уже прошли в Калининском и Курчатовском районах Челябинска, а в минувшие выходные настала очередь Центрального района. Ученики десяти школ (№1, 8, 10, 30, 63, 67, 138, 147, 148 и 153) соревновались в прыжках в длину, бросках трехкилограммового мяча, подъеме ног на турнике, а также в гребле на тренажере Concept.

Перед началом полуфинальных состязаний организаторы проекта провели для ребят разминку и инструктаж по технике выполнения упражнений. Позже школьники признались, что даже им – сильнейшим в своих школах – было нелегко, но поддержка родителей, учителей, друзей помогла преодолеть испытания.

По итогам полуфинальных соревнований в Центральном районе в финал проекта «Самый сильный школьник Челябинска» прошли Андрей Абдуллин, Максим Павлов и Марк Микрюков, а также Вера Князева, Марина Полкопина и Полина Большакова. Они встретятся с полуфиналистами других районов Челябинска в финале проекта, который состоится в мае.

В проекте «Самый сильный школьник Челябинска» в общей сложности примут участие порядка 5 тыс. учащихся. Как отметил советник президента Русской медной компании Анатолий Еремин, масштабные соревнования по спортивному многоборью захватили не только самих участников проекта, но и их родителей, и учителей, особенно физкультуры. Челябинским ребятам участие в этом проекте приносит не только спортивный азарт, но и настоящую радость, добавил он.