В Трехгорном мужчина на спор просунул голову между прутьями аттракциона и застрял

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Трехгорном (Челябинская область) местный житель на спор просунул голову между металлическими прутьями десткой горки и застрял, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчина находился в нетрезвом состоянии, поспорил с товарищем о том, что его голова пройдет между прутьями перил детской горки. Собственно, спор он выиграл, но вот освободиться самостоятельно уже не смог», – рассказали в Специальной пожарно-спасательной части № 2.

На помощь «пленнику» пришло подразделение пожарной охраны: при помощи гидравлического инструмента конструкция была разжата и голова освобождена.