В «Солнечной долине» стартует весенняя смена школы путешественников Федора Конюхова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область) стартует весенняя смена школы путешественников Федора Конюхова – с 26 марта по 1 апреля юные «первооткрыватели» покатаются с горы, сходят в поход на Таганай, поучаствуют в фотосессиях и послушают интересные уроки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горнолыжного комплекса.

Каждый участник весенней смены может выбрать интересующее направление: «Горнолыжная школа и школа сноубординга» или «Туристическая смена».

Для тех, кто решит завершить зимний сезон катания на горе, профессиональные инструкторы подготовили обучающую программу, которая с легкостью адаптируется под уровень ребенка – от первых шагов и до уверенного райдера. После прохождения обучения ребенок сможет похвастаться удачным спуском со склонов «Солнечной долины».

Любителей путешествий и походов ждет погружение в мир туризма и настоящих приключений. Ребята изучат все нюансы подготовки к походу – составление маршрута, сбор необходимых вещей, ориентирование, оборудование лагеря и многое другое. Применить полученные знания они смогут во время небольшого похода на Таганай.

Во время смены маленькие путешественники будут жить на территории «Солнечной долины», в семейном отеле «Иней». Лагерь Школы путешественников Федора Конюхова круглосуточно находится под наблюдением, работает медицинский центр, все дети находятся под неустанным присмотром компетентных вожатых.

Домой юный «первооткрыватель» вернется с настоящим паспортом путешественника, морем впечатлений, радостных эмоций и красивыми фотографиями.

Подробная информация и бронирование путевок по телефону +7 (351) 700-01-36, на сайте школы и в группе в соцсети.