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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 14:07

В Снежинске пройдет конференция «XIII Забабахинские научные чтения»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На следующей неделе, 20-24 марта, в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) состоится Международная конференция «XIII Забабахинские научные чтения» – традиционное мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика Евгения Ивановича Забабахина (1917-1984), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Забабахинские научные чтения – это признанный научный форум по физике высоких плотностей энергии (ФВПЭ), где демонстрируются последние достижения, подводятся итоги исследовательских программ, обсуждаются направления дальнейших исследований.

Интерес к конференции традиционно высок. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 250 гостей из России, представители США и Китая. Наибольшее количество участников – это сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ (500 человек), саровского РФЯЦ – ВНИИЭФ (38), Всероссийского НИИ автоматики (Москва, 15), ЧеЛГУ (17), Института физики металлов УрО РАН (Екатеринбург, 11).

Тематика конференции, охватывающая основные направления развития ФВПЭ, будет представлена в шести секциях: космическая защита Земли, высокоинтенсивные процессы, турбулентность; взрывные и детонационные явления; явления в плотной плазме; свойства веществ при высокоинтенсивных процессах; научные основы ядерной энергетики и радиационной медицины; численные методы, алгоритмы, программы и точные решения.

В программе конференции запланированы четыре пленарных, 209 устных и 134 стендовых докладов, а также круглые столы.

Откроет Забабахинские чтения председатель организационного комитета академик, почетный научный руководитель РФЯЦ – ВНИИТФ Евгений Аврорин. Он посвятит свое выступление ученому Забабахину, чьи исследования оказали сильное влияние на становление ФВПЭ в России. 

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Теги: рфяц-вниитф, ядерный центр, конференция, новости снежинска
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