В Сатке с 1 февраля подорожает проезд в городском и пригородном транспорте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) с 1 февраля 2017 года вырастет стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Одна поездка по городу обойдется теперь в 20 рублей. Власти муниципалитета объясняют подорожание увеличением транспортных расходов. «Последнее увеличение стоимости проезда было весной 2016 года, на два рубля вместо рекомендованных ЕТО пяти», – прокомментировали в администрации района.

Там утверждают, что тариф 20 рублей был утвержден постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» еще в 2013 году.

«На 1 января 2017 года экономически обоснованный тариф на осуществление регулярных перевозок на городских маршрутах составляет 24 рубля, но руководству района удалось договориться с автотранспортными предприятиями пока не поднимать цену до предельного уровня», – объяснили в администрации.

Стоимость проезда одного пассажира в пригородном транспорте составит 1 рубль 80 копеек за 1 километр.

Добавим, средние тарифы на осуществление регулярных перевозок по Челябинской области на городских маршрутах составляют 19-20 рублей, на пригородных маршрутах – 2 рубля 5 копеек за километр.