ВАЖНО. В России запретили оставлять детей одних в припаркованных машинах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России запретили оставлять детей одних в припаркованных машинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подписано постановление федерального правительства, вносящее изменения в Правила дорожного движения.

«Устанавливается запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетнего лица», – говорится в сообщении МВД РФ.

Там уточнили, что «предлагаемая новелла будет способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением, испугом».

Эта норма также поможет избежать ситуации, когда транспортное средство с оставленными без присмотра детьми в салоне приходит в движение, и таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности, отмечают в пресс-центре ведомства.

Указанные поправки в ПДД вступят в силу по истечении семи дней со дня их официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в России этим же постановлением разрешено использовать не только автокресло, но и ремни безопасности при перевозке детей от семи до 12 лет.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».