ВАЖНО. В России в разы вырастут компенсации авиапассажирам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России в разы увеличатся компенсации авиапассажирам – соответствующий законопроект, внесенный правительством страны еще в ноябре 2016, намерен рекомендовать к принятию профильный комитет Госдумы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет до 8,8 млн рублей, за задержку рейса – до 367 тыс., за утрату багажа – до 88 тыс. Эти суммы соответствуют требованиям Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой скоро присоединится Россия, пишут «Известия».

Для пассажиров также сократятся судебные издержки, поскольку иск к перевозчику можно будет подать по месту своего проживания. Кроме того, уточняются сроки подачи претензий к авиакомпании: в случае утраты багажа – не позднее семи дней со дня его получения, а если чемодан так и не нашли, то не позднее 21 дня после даты рейса.

Отметим, что Госдума примет ратификацию сразу окончательно, а не будет рассматривать в трех чтениях, как обычные законопроекты. После одобрения Советом Федерации и подписания президентом новые правила вступят в силу.

Сейчас Россия является участницей Варшавской конвенции 1929 года, нормы которой сильно устарели. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Монреальская конвенция 1999 года учитывает все изменения, связанные с развитием технического прогресса и правоотношений в сфере гражданской авиации. В настоящее время ее участниками являются более 130 государств.

Россия присоединяется к конвенции с одной оговоркой. Положения не будут применяться в случаях, если перевозки выполняются в некоммерческих целях или если они осуществляются для военных.

Сегодня компенсация за задержку рейса составляет 25% от МРОТ (на январь 2017 года МРОТ установлен в размере 7,5 тыс. рублей. – Прим. АН «Доступ») за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета на пассажира. Компенсация ущерба в случае гибели и причинения вреда здоровью пассажира сейчас не может превышать 2 млн рублей.