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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 16:07

ВАЖНО. В России ужесточили наказание за дебоши в поездах и самолетах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для транспортных дебоширов – отныне за стрельбу в направлении троллейбуса или забрасывание камнями поезда можно получить реальный срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Хамское поведение с руганью и кулаками будет попадать под обычную статью УК «Хулиганство». В крайних случаях, когда хулиганство совершено с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, закон предусматривает до 8 лет лишения свободы. Впрочем, суд может назначить штраф или обязательные работы на срок 480 часов, сообщает «Российская газета».

Дебошир заплатит 300 тыс. за посадку самолета в Челябинске

Кроме того, УК дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Она распространяется, в том числе, на зацеперов, а также хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Теперь за такие проделки нарушителям будет грозить до двух лет лишения свободы.

До этого зацеперы рисковали попасть только под административную статью, штрафы по которой невелики.

В перспективе, по информации газеты, появятся черные списки авиапассажиров, замеченных в дебошах на борту. Такие люди больше не смогут купить билет на самолет, им придется передвигаться по земле.

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Теги: хулиганство, авиадебошир, транспорт, дебошир
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