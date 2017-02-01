В России планируют прекратить строительство жилья эконом-класса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России скоро могут перестать строить жилье эконом-класса – соответствующие поправки подготовило и опубликовало для общественного обсуждения министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Оказалось, речь идет не об отказе от строительства недорогого жилья, а всего лишь о терминологии. Для обозначения недорогих квадратных метров предлагается использовать такое понятие, как «стандартное жилье», поскольку термин «эконом-класс» часто ставит в тупик переводчиков на международных конференциях, уточняет «Российская газета».

Напомним, под жильем эконом-класса сегодня в стране понимается квартира площадью от 20 до 150 квадратных метров или дом площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациями, счетчиками воды и электричества, сантехникой, плитой. Критерии установлены для застройщиков, которые возводят дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Стоимость квадратного метра в этом случае не должна превышать 35 тыс. рублей. Эти параметры остаются в силе.

Некоторые эксперты уже заметили, что смена терминологии без изменения требований к самому жилью не более, чем маркетинговый ход.