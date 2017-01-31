В России может появиться национальный стандарт школьной формы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минпромторг по просьбе производителей разрабатывает национальный стандарт школьной формы – на первом этапе его соблюдение будет добровольным, но в перспективе может стать обязательным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, в документе также будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта», – рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Разработкой проекта займутся специалисты Союзлегпрома. За основу они возьмут стандарт Роскачества, который разработан в прошлом году для сорочек и брюк. Для рубашек было установлено 30 параметров, в числе которых качество пошива, состав, устойчивость краски, гигроскопичность. Для брюк (стандарт может распространяться на юбки и пиджаки) Роскачество определяло 60 параметров качества и безопасности. Среди них были устойчивость к истиранию и образованию катышков, качество швов, прочность, устойчивость окраски.

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Стандарт рассчитывают написать до конца 2017 года. Когда работа будет завершена, будет принято решение о его виде – будет это ГОСТ или другой стандарт.

В Минобрнауки сообщили, что не видят смысла во введении юридического понятия школьной формы.