В России легализуют выращивание наркосодержащих растений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минпромторг собирается легализовать производство наркосодержащих растений в России – сейчас в ведомстве готовят законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Известия».

Планируется разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования. Как отметили в министерстве, производство наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.

Отметим, что сегодня все наркосодержащие препараты, даже произведенные в России, изготавливаются только из импортного сырья. «В РФ зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире рынок опийных субстанций представлен десятью иностранными компаниями», — рассказали представители Минпромторга.

Согласно статье 18 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» действует запрет на культивирование растений в промышленных целях. Подготовленный Минпромторгом законопроект предполагает снятие этого запрета. Изменения также внесут в статью 228.2 УК РФ, (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).

Добавим, что в России сейчас разрешено культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности.