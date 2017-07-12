ВАЖНО. В России изменили порядок предоставления льготных автокредитов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство России расширило перечень льготных категорий заемщиков, которые теперь могут взять кредит на покупку автомобиля по самым низким ставкам – отныне особые условия кредитования доступны семьям с двумя детьми и более, а также людям, которые покупают машину впервые, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Помимо привлекательной ставки, льготникам положена и 10-процентная скидка. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства. Эти программы так и называются: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». По ним на этот год определена следующая льготная ставка: из базовой банковской ставки (не более 18%) вычитается субсидия государства в пределах 6,7 процентного пункта. По льготной ставке можно купить новый автомобиль 2016-2017 года выпуска. Конкретный перечень моделей определят банки, но он, как пояснили «Российской газете» источники в правительстве, пока еще не сформирован. Стоимость приобретаемого автомобиля не может превышать 1,45 млн рублей (до этого максимальная цена составляла 1 млн 150 тыс.). Кредит выдается максимум на три года.

Семьи с детьми и люди, которые приобретают автомобиль впервые, освобождаются от первоначального взноса. При этом он обязателен для всех остальных льготных заемщиков и составляет, в среднем, 20% от стоимости машины. Но если у человека все-таки есть деньги на первоначальный взнос, то машину он сможет купить с 10-процентной скидкой. Правда, при этом необходимо соблюсти ряд условий. Например, иметь водительское удостоверение, не иметь других кредитов на автомобили.

Что касается приобретения первого автомобиля, то точные требования по такому виду льготного кредитования еще уточняются. Ведь довольно сложно понять, владел ли человек машиной прежде или нет. Многие ездят по доверенности или оформляют машину на родственников, особенно пенсионного возраста, для того чтобы снизить затраты на транспортный налог. Ожидается, что основным критерием все-таки будет такой: заемщик лично не должен был совершать регистрационных действий с автомобилем. При этом наличие прав на управление будет обязательным, а вот ограничения по возрасту – опять же на усмотрение банков. Впрочем, как правило, если человеку больше 70 лет, кредиты ему не одобряют.

По предварительной оценке, в текущем году по льготным кредитам может быть куплено до 350 тыс. автомобилей, еще почти 60 тыс. смогут приобрести многодетные семьи и люди, решившие впервые обзавестись авто.