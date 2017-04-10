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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 17:22

В РФЯЦ – ВНИИТФ выбрали лучших сварщиков и фрезеровщиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) выбрали лучших сварщиков и фрезеровщиков – очередной конкурс профессионального мастерства прошел на снежинском предприятии в минувшую субботу, 8 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

Состязания проходили по двум номинациям: «Электрогазосварщик» и «Универсально-фрезерная обработка на станках».

Фрезеровщики по традиции показывали мастерство в двух возрастных категориях: «Трудовая юность» и «Золотые руки». Сварщики состязались впервые, и пока на старт вышли только опытные рабочие старше 28 лет.

«Конкурс профессионального мастерства – это тот финишный этап, на котором каждый может проявить свои трудовые навыки, знания и в здоровом соперничестве показать, насколько эффективно он может трудиться», – отметил директор института Михаил Железнов.

На открытии вручили награды конкурсантам, состязавшимся неделей ранее в номинации «Автоматизированное проектирование CAD».

В категории «Золотые руки» победителями стали:

I место – Зыков Алексей,
II место – Владимир Бобылев;
III место – Александр Кузнецов.

В номинации «Трудовая юность»

I место – Александр Пильщиков;
II место – Дмитрий Пачурин;
III место – Леонид Олейников.

«Александра Пильщиковаи Леонида Олейникова правильнее было бы назвать "наша смена", так как оба пока являются студентами СФТИ НИЯУ МИФИ. Занявший II место сотрудник ВНИИТФ Дмитрий Пачурин отстал от победителя всего на 0,05 балла», – добавили на предприятии.

В течение трудового дня определились призеры и других специальностей.

«Электрогазосварщик»:

I место – Вячеслав Попов;
II место – Евгений Щербаков;
III место – Александр Платонов.

«Универсально-фрезерная обработка на станках»

Категория «Трудовая юность»:

I место – Марат Исмагилов;
II место – Геннадий Сотников;
III место – Александр Кононов.

Категория «Золотые руки»:

I место – Антон Третников;
II место – Владимир Михайлов;
III место – Алексей Шукшин.

Главный инженер предприятия Владимир Знаменский поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке конкурса, и подчеркнул грамотную и слаженную работу сотрудников ОТК, которая позволила провести все этапы конкурса качественно и точно в намеченный срок.

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Теги: рфяц-вниитф, ядерный центр, конкурс профмастерства, новости снежинска
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